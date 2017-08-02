Белый дом - настоящая дыра, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в приватной беседе назвал Белый дом настоящей дырой.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на американский журнал Golf.
Скандальное заявление американский президент сделал на встрече с членам своего гольф-клуба в штате Нью-Джерси.
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На вопрос о том, почему Трамп достаточно часто посещает именно этот гольф-клуб, он ответил: "Этот Белый дом настоящая дыра".
Полная стенограмма беседы Трампа с членами клуба не приводится, однако журнал отмечает, что президент США чувствует себя комфортно в этом месте, где также находится его личная резиденция.
Впрочем, в пресс-службе администрации американского президента отрицают тот факт, что Трамп произнес именно такую фразу о Белом доме.