Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане возросло до 50 человек

В Афганистане в шиитской мечети в городе Герате 1 августа произошел взрыв. В результате погибли, по меньшей мере, 50 человек. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Aljazeera.

Взрыв устроил смертник. По некоторым данным, кроме него в нападении участвовал боевик с огнестрельным оружием. Нападение произошло во время вечерней молитвы. В мечети находились около 300 человек.

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Ранее сообщалось, что теракт в мечети произошел в западном Герате на границе с Ираном. Сначала сообщалось о 20-ти погибших. Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за теракт.