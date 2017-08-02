Принц Эдинбургский сегодня последний раз покажется публике

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп в последний раз перед тем, как отойти от выполнения королевских обязанностей, принимает участие в публичных мероприятиях.

Об этом сообщают британские СМИ. Ожидается, что 96-летний принц сегодня, 2 августа, будет наблюдать за парадом Королевских морских пехотинцев.

Представитель Букингемского дворца ранее заявил, что парад станет завершением индивидуальной программы Его Королевского величества, хотя он сможет время от времени выбирать для участия вместе с королевой определенные мероприятия.

Отметим, за время деятельности принц Филипп совершил в одиночку 637 зарубежных поездок в 143 страны мира. Он выступил с более чем 5 тысячами речей и написал 14 книг. Кроме того, герцог Эдинбургский дольше всех в британской истории на правах консорта сопровождает царствующего монарха в исполнении ее королевских обязанностей.

Напомним, в мае Букингемский дворец сообщал, что супруг королевы Великобритании решил больше не принимать участие в публичных мероприятиях. При этом Елизавета II полностью поддержала его решение.