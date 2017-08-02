Сенат США утвердил кандидатуру нового главы ФБР

Сенат США подавляющим большинством голосов утвердил кандидатуру Кристофера Рея на должность директора ФБР. За него проголосовали 92 члена верхней палаты, и лишь пять выступили против. Об этом сообщает Голос Америки.

Рей сменит на этом посту Джеймса Коми, уволенного по распоряжению президента Трампа в мае этого года.

Днем во вторник, 1 августа, после продолжавшихся несколько дней консультаций, лидеры обеих партий в верхней палате отвели на обсуждение кандидатуры Кристофера Рея четыре часа. При этом глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл особо подчеркнул необходимость скорейшего назначения главы спецслужбы, напомнив, что в комитете по юридическим вопросам Сената за утверждение Рея единогласно проголосовали все 20 членов комитета.

В ходе слушаний Кристофер Рей неоднократно заверял сенаторов, что сохранит независимость ФБР, и скорее уйдет в отставку, чем выполнит противозаконное распоряжение президента США.

В начале этой недели сразу несколько сенаторов заявили о том, что до начинающихся в августе каникул они хотели бы завершить процесс утверждения кандидатур, предложенных администрацией на ключевые должности в различных ведомствах.

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Напомним, 10 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР.