США пытаются найти точку стабильности в отношениях с Россией, - Тиллерсон

Текст его беседы с журналистами приводится на сайте Госдепартамента США.

По словам Тиллерсона, это назначение приветствовали и представители РФ, и контактная группа в "нормандском формате".

"Курт - очень опытный посол, дипломат в этой сфере. Он хорошо знает эту область, он хорошо знает Россию, он, безусловно, хорошо знает наших партнеров, и он очень четко говорит о своей миссии, о том, как мы можем поучаствовать в продвижении ситуации в Украине... Поэтому мы надеемся, что сможем достичь определенного прогресса в сдвиге ситуации в Украине с целью достижения подлинного прекращения огня", - отметил Тиллерсон.

Он также добавил, что отношения между РФ и США находились на "историческом минимуме" после окончания "холодной войны".

"Как я указывал в ходе своей первой поездки в Москву и во время встречи в Кремле с президентом Путиным, отношения между РФ и США находились на историческом минимуме с момента окончания "холодной войны", и эта ситуация может ухудшиться", - заявил Тиллерсон, добавив, что США пытаются найти точку стабильности в отношениях с Россией, особенно в вопросах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, Тиллерсон лично опроверг слухи о своей отставке.