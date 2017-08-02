Вице-премьера РФ Рогозина объявили персоной нон-грата в Молдове

Молдавские власти объявили заместителя премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдове. Об этом пишет noi.md.

Проект решения по этому вопросу был одобрен на сегодняшнем заседании правительства по инициативе министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Власти аргументировали свое решение тем, что Дмитрий Рогозин неоднократно выступал с заявлениями недружественного характера, дискредитирующими и оскорбительными в адрес Молдовы.

"Эти заявления нельзя оценить иначе как вопиющее вмешательство во внутренние дела нашего государства. Учитывая, что эти заявления серьезно влияют на имидж и авторитет нашей страны, мы предлагаем объявить г-на Рогозина нежелательным лицом с применением ограничительных мер, таких как запрет на въезд и транзит через территорию Республики Молдова," – заявил министр иностранных дел Андрей Галбур.

Премьер Павел Филип сказал в свою очередь, что такое отношение со стороны должностного лица иностранного государства в отношении нашей страны неприемлемо.

"Это наша, властей, обязанность всякий раз, когда мы чувствуем необходимость защитить достоинство наших граждан и страны. Наши отношения с любой страной в мире должны быть основаны на взаимном уважении", – подчеркнул Филип.

Напомним, в недавнем интервью каналу "Россия-24" Рогозин сравнил молдавские власти с цыганами. Это заявление последовало за другим скандалом, когда на прошлой неделе визит российского вице-премьера в Молдову был сорван румынскими властями, которые не пустили в свое воздушное пространство его самолет.