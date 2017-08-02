Большинство европейцев с оптимизмом смотрят на будущее ЕС

Спустя год после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза большинство (56%) европейцев оптимистично настроены в отношении будущего ЕС, число таковых увеличилось на 6% с осени 2016 года. Об этом свидетельствуют опубликованные 2 августа результаты опроса социологической службы Евробарометр, передает Интерфакс-Украина.

Сегодня число оптимистов почти достигает большинства и в том, что касается взгляда на состояние национальной экономики. Доверие к Европейскому Союзу растет, достигая самого высокого уровня с 2010 года. Поддержка евро никогда не была столь твердой с 2004 года. Самое значительное увеличение числа оптимистов отмечено во Франции (55% – рост на 14% с прошлой осени), в Дании (70% – рост на 13%) и в Португалии (64% – рост на 10%).

Также продолжает расти и доверие к ЕС. Оно достигло 42% (36% отмечено осенью 2016 года и 32% – осенью 2015 года). Особенно вырос этот показатель во Франции (41% – рост на 15%), в Дании (56% – рост на 11%) и в Эстонии (55% – рост на 11%). На 10% выросло доверие к Евросоюзу в Германии, достигнув 47%.

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Как и в предыдущих двух опросах, которые состоялись весной и осенью 2016 года соответственно, доверие к национальным парламентам и правительствам также выросло, достигнув соответственно 36% и 37%, однако оно остается ниже уровня доверия к Евросоюзу.