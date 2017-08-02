Трамп одобрил новые санкции против России, - СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Российской Федерации. Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК-Украина.
Законопроект предлагает запретить президенту США ослаблять санкции или существенно менять американскую политику в отношении России без одобрения Конгресса.
Также проект вводит дополнительные ограничения на участие американских граждан и компаний в сотрудничестве с российским энергетическим сектором, в том числе в сфере строительства трубопроводов Россией.
28 июля американский Сенат подавляющим числом голосов поддержал законопроект о введении новых антироссийских санкций. 25 июля документ поддержала Палата представителей.