Юнкер: Евросоюз готов ввести ответные меры, если санкции США будут вредить ЕС

Брюссель и Вашингтон должны координировать позиции по санкциям против России

Если новые санкции США против России будут наносить ущерб экономическим интересам Евросоюза, то ЕС в течение нескольких дней может ввести ответные меры. Об этом заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы готовы, мы должны защищать свои экономические интересы по отношению к Соединенным Штатам, и мы это сделаем", - подчеркнул он.

Юнкер также отметил, что Европе и США важно координировать позиции по санкциям против России за действия в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Российской Федерации.