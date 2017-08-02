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Главная » Мир » Медведев: Новыми санкциями США объявили России "полноценную торговую войну"
Медведев: Новыми санкциями США объявили России "полноценную торговую войну"
Дмитрий Медведев / Фото: РИА "Новости"

Медведев: Новыми санкциями США объявили России "полноценную торговую войну"

Надежде на улучшение отношений Вашингтона и Москвы пришел конец

02.08.17 2518
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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев считает  новые санкции США началом "полноценной торговой войны" с РФ. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Медведева, подписание президентом США Дональдом Трампом закона о новых санкциях против России создает несколько последствий.

"Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу", - отметил Медведев.

По его мнению, закон о новых санкциях США против России возник как "еще один способ поставить Трампа на место". Он также не исключил, что американские политики якобы намерены в конечном итоге отстранить его от власти.

"Отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах", - добавил Медведев.

Напомним, Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Российской Федерации. 

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