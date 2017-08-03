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Главная » Мир » Вашингтон что-то готовят к 1 сентября в КНДР

Вашингтон что-то готовят к 1 сентября в КНДР

Вашингтон что-то готовят к 1 сентября в КНДР
Иллюстративное фото

Исключение составят поездки тех, кто направляются в КНДР в национальных интересах США

03.08.17 128
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Госдепартамент США призвал американцев, которые находятся в КНДР, покинуть страну до 1 сентября.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на соответствующее заявление, которое опубликовано на сайте ведомства.

"Тем, кто находится в Северной Корее по паспорту США необходимо покинуть страну до того, как вступит в силу ограничение на поездки американцев в КНДР 1 сентября", — говорится в заявлении.

Американские граждане не смогут вылететь в КНДР, поскольку их паспорта для поездок в эту страну больше не будут действовать. Если госсекретарь США Рекс Тиллерсон не отменит или не продлит запрет, то он будет действовать на протяжении года, заявили в Госдепе.

Исключение составят поездки журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и тех, кто направляются в КНДР "в национальных интересах" США.

Напомним, американские бомбардировщики уже летают над корейским полуостровом.

 

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