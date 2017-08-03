Военно-воздушные силы США успешно провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на ABC News.

Согласно сообщению, ракета была запущена с авиабазы Вандерберг ВВС США, расположенной примерно в 200 км к северо-западу от Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

В заявлении подчеркивается, что испытания не является ответом на недавние северокорейские действия. В то же время они демонстрируют, что ядерные силы США являются безопасными, надежными, эффективными и в состоянии выявить, предотвратить и защитить от атак Штаты и их союзников.

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Отметим, в этом году США уже провели три испытания Minuteman III — в феврале, апреле и мае. Два последних запуска были проведены на протяжении одной недели - 26 апреля и 3 мая. Ракеты успешно поразили цели на полигоне Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане. Дальность полетов составила 6,8 и 6,4 тыс. км соответственно.

Напомним, Вашингтон что-то готовят к 1 сентября в КНДР.