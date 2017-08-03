Миграция на втором месте среди проблем ЕС, - опрос

Терроризм оказался на первой строчке в перечне вызовов, с которыми, по мнению европейских граждан, сталкивается Евросоюз.

Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на результаты опроса Eurobarometer, обнародованные на сайте Еврокомиссии.

"44% опрошенных европейцев считают терроризм самым большим вызовом, с которым сталкивается ЕС, что на 12 процентов больше, чем осенью 2016 года", - говорится в сообщении.

Терроризм является важнейшей проблемой для жителей 21 государства-члена, тогда как осенью прошлого года так думали лишь жители одной страны.

На втором месте среди вызовов оказалась миграция, которая была предметом беспокойства с весны 2015 года. Данную проблему самым большим вызовом считают 38% опрошенных, что на 7 процентов меньше по сравнению с осенью прошлого года.

В то же время экономическая ситуация в ЕС является наибольшим вызовом для 18% опрошенных, состояние финансовой системы ЕС - для 17% и безработицы - для 15%.

Опрос проводился с 20 по 30 мая текущего года среди 33 180 человек в странах-членах ЕС и пяти странах-кандидатах на вступление в блок.

Напомним, "Большая двадцатка" приняла заявление о противодействии терроризму.