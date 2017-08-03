В Японии появилось новое правительство

Министры финансов, торговли и сам Синдзо Абэ сохранили свои посты

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ определил состав нового правительства.

Об этом сообщают мировые СМИ.

На пост главы оборонного ведомства назначен Ицунори Онодера, который уже занимал этот пост с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года.

Пост главы МИД отведен 54-летнему Таро Коно, получившему образование в США. Фумио Кисида, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2012 года, переходит на один из руководящих постов в Либерально-демократическую партию (ЛДП).

Министры финансов, торговли, а также сам глава кабинета сохранили свои посты.

Перестановки в кабинете министров, как отмечают наблюдатели, связаны с резким падением доверия к правительству и самому премьеру, представляющему ЛДП, на фоне скандалов и ошибок.

Напомним, парламент Японии впервые за 200 лет разрешил императору отречься от престола.