Южная Азия станет непригодной для жизни человека в 2100 году

Температуры в некоторых районах Южной Азии к 2100 году достигнут непригодного для человеческой жизни уровня при текущих темпах изменения климата.
Это показало исследование американских и китайских ученых, опубликованное в научном журнале Science Advances, на которое ссылаются мировые СМИ.
Они выяснили, что из-за вызванного деятельностью человека изменения климата три четверти густонаселенного юга Азии - Индии, Пакистана и Бангладеш, окажутся в опасных для жизни климатических условиях. При этом 4% населения региона придется жить в условиях жары и влажности, в которых человек не сможет находиться без специального оборудования.
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По мнению экспертов, опасно высокие температуры ударят по работе сельскохозяйственного сектора в регионе, что приведет к снижению экономических показателей. Кроме того, повышение температуры может нанести урон инфраструктуре.
"Мы создали целые инфраструктуры с учетом определенных температур. Если температуры повысятся, у нас не будет материальных возможностей необходимых для того, чтобы справиться с этим", - считает профессор Сиракузского университета Мэтью Хубер.
Напомним, ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком.