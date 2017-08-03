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Главная » Мир » Еврокомиссии срочно нужны переговоры с Россией о "Северном потоке"

Еврокомиссии срочно нужны переговоры с Россией о "Северном потоке"

Еврокомиссии срочно нужны переговоры с Россией о "Северном потоке"
Питер Вагнер / Фото из открытых источников

Каждая страна ЕС сама решает, что для нее лучше

03.08.17 1196
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Еврокомиссия предоставила предложение о получении мандата от государств-членов ЕС на проведение переговоров с Россией относительно проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер в интервью Интерфакс-Украина.

"В случае Nord Stream-2 (Северный поток-2) существует ряд правовых, экономических и политических проблем, которые нужно обсудить. С этой целью ЕС стремится получить от государств-членов мандат на проведение переговоров с Россией", - сказал Вагнер.

По его словам, ЕС на протяжении двух десятилетий продолжает совершенствовать энергетическую политику объединения, впрочем возможности Еврокомиссии не безграничны, поэтому каждая страна ЕС сама решает, что для нее лучше.

"Государства-члены сохраняют за собой право принимать решение об их энергетическом балансе", - пояснил он.

Напомним, к реализации проекта "Северный поток-2", стоимостью почти 10 млрд евро, Газпром и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. 

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