Отмены "тунеядского закона" не будет, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отмены так называемого "тунеядского" декрета не будет, а обновленный документ должен быть готов к 1 октября.

"Как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где? Поэтому декрет №3 - это 300 тысяч тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", - цитируют главу государства СМИ РБ.

Кроме того, он поставил задачу к 1 октября обновить декрет. "Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета №3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему. К 1 октября мы должны иметь этот документ", - сказал президент.

При этом Лукашенко отметил, что о своих предпочтениях и концептуальных мыслях на эту тему он уже неоднократно высказывался.

"Еще раз повторюсь: местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот, что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета. Я надеюсь, что кроме правительства этим вопросом серьезно займутся депутаты. Это их хлеб", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, Лукашенко выделил Украине продуктов и гигиенических средств на $65 тысяч.