Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Отмены "тунеядского закона" не будет, - Лукашенко

Отмены "тунеядского закона" не будет, - Лукашенко

Отмены "тунеядского закона" не будет, - Лукашенко
Александр Лукашенко / Фото: Зеркало недели

Власти Беларуси намерены заставить работать 300 тысяч человек

03.08.17 37
100

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отмены так называемого "тунеядского" декрета не будет, а обновленный документ должен быть готов к 1 октября.

"Как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где? Поэтому декрет №3 - это 300 тысяч тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", - цитируют главу государства СМИ РБ.

Кроме того, он поставил задачу к 1 октября обновить декрет. "Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета №3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему. К 1 октября мы должны иметь этот документ", - сказал президент.

При этом Лукашенко отметил, что о своих предпочтениях и концептуальных мыслях на эту тему он уже неоднократно высказывался.

"Еще раз повторюсь: местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот, что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета. Я надеюсь, что кроме правительства этим вопросом серьезно займутся депутаты. Это их хлеб", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, Лукашенко выделил Украине продуктов и гигиенических средств на $65 тысяч.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В независимых профсоюзах Беларуси прошли массовые обыскиПротив белорусских компаний могут ввести санкции за торговлю с боевиками, - посолВо время встречи Лукашенко и Порошенко оголенная девушка кричала "Живе Беларусь"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3427
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3506
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 946
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 22704
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 5670
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 25806
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 32630
  1. Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг показали со спутника 5226 / 5728
  2. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 4706 / 6342
  3. МИД РФ: Сохранение транзита газа через Украину возможно при двух условиях 3617 / 4115
  4. Медведев: Новыми санкциями США объявили России "полноценную торговую войну" 2523 / 2824
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 2275 / 4926
  6. Появилось аниме про боевые действия в Донбассе 2102 / 2346
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 2101 / 32630
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 60 / 6342
  2. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 34 / 4926
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 15 / 32630
  4. МИД РФ: Сохранение транзита газа через Украину возможно при двух условиях 10 / 4115
  5. Враги так враги. Почему история с укрощением Кремля теперь точно надолго 8 / 1479
  6. В "Борисполе" задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке 8 / 1273
  7. Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг показали со спутника 6 / 5728
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.