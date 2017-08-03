Украинские альпинисты в Северной Осетии попали под камнепад

Семь украинцев попали под камнепад в Северной Осетии, в результате которого трое из них получили травмы. Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в Twitter.

"Семь украинцев попали в чрезвычайную ситуацию в Северной Осетии. Трое - травмированы. Продолжается спасательная операция. Будем информировать", - говорится в сообщении.

В главном управлении МЧС РФ по Северной Осетии уточнили, что под камнепад попали семь альпинистов из Одессы.

"Сегодня в шесть утра поступило сообщение от альпинистов из Одессы, совершающих переход через перевал Доппах, о том, что группа попала под камнепад. Двух спортсменов, оказавшихся под завалами, освободили участники группами, но при этом они получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно", - сообщили в МЧС.

На помощь альпинистам приехали спасатели.