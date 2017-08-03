Через тридцать лет количество слепых вырастет втрое, - исследование

Сейчас в мире насчитывается 36 миллионов слепых людей, но уже к 2050 году эта цифра может достигнуть 115 миллионов человек. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Lancet, передает Русская служба BBC.

В основном потеря зрения угрожает людям преклонного возраста.

Наиболее высокий процент слепых - в странах Южной Азии и субэкваториальной Африки.

В настоящее время количество людей с нарушениями зрения сокращается. Но поскольку численность населения Земли неуклонно растет, а само население стареет, ученые предсказывают, что количество людей, катастрофически теряющих зрение, будет неуклонно расти.

Анализ данных из 188 стран показывает, что в мире сейчас более 200 миллионов человек страдают от проблем, связанных с ухудшением зрения.

К 2050 году их число вырастет до 550 миллионов.

"Даже незначительные проблемы со зрением могут оказывать существенное влияние на жизнь человека. Это ограничение их независимости. Например, они не могут водить машину ", - рассказал один из авторов исследования профессор Руперт Бурн.

Авторы исследования призывают правительства вкладывать больше средств в профилактику и лечение глазных заболеваний, например, катаракты.