Трамп: Благодарить за ухудшение отношений с РФ нужно Конгресс

Сейчас американо-российские отношения находятся на небывало низком и опасном уровне

Президент США Дональд Трамп назвал уровень отношений с Россией небывало низким и опасным. Об этом он написал в Twitter.

"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Вы можете поблагодарить за это Конгресс – тех самых людей, которые не могут дать нам систему здравоохранения!" – заявил Трамп.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Российской Федерации.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции положили конец надежде на улучшение отношений с США и стали началом "полноценной торговой войны" с РФ.