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Главная » Мир » Трамп: Благодарить за ухудшение отношений с РФ нужно Конгресс

Трамп: Благодарить за ухудшение отношений с РФ нужно Конгресс

Трамп: Благодарить за ухудшение отношений с РФ нужно Конгресс
Дональд Трамп / Фото: abcnews.com

Сейчас американо-российские отношения находятся на небывало низком и опасном уровне

03.08.17 101
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Президент США Дональд Трамп назвал уровень отношений с Россией небывало низким и опасным. Об этом он написал в Twitter.

"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Вы можете поблагодарить за это Конгресс – тех самых людей, которые не могут дать нам систему здравоохранения!" – заявил Трамп.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Российской Федерации. 

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции положили конец надежде на улучшение отношений с США и стали началом "полноценной торговой войны" с РФ.

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