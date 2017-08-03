Кремль выделит 650 тыс. рублей на возвращение беженцев в Донбасс

В России выделят 654 тыс. рублей на программу "Репатриация беженцев в Донбасс". Первый грант президента для реализации этой цели получила организация "Центр развития региона" из Краснодарского края. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Данная программа предназначена для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате конфликта в Украине, которые проживают в данный момент на территории России.

В фонде утверждают, что в Россию с 2014 года приехали 660 тыс. беженцев из Украины, а всего территорию Донбасса покинули более 2 млн человек. Грант выделяется из расчета на то, что большинство переселенцев готовы вернуться на Родину, если им будет обеспечена работа и жилье в безопасных районах.

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Общая сумма финансирования программы составляет 654 тыс. рублей, а в рамках гранта будет выделено 471 тыс. рублей.

По замыслу краснодарского "Центра развития региона", все указанные деньги пойдут на финансирование программы помощи беженцам, состоящую из трех этапов: проведение социологического исследования в среде беженцев, разработка и публикация рекомендаций для репатриации, а также организационное содействие возвращению беженцев в Донбасс, включая помощь при трудоустройстве.