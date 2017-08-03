Нечего терять. Как новые санкции США против России повлияют на ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о дополнительных санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, поддержанный обеими палатами американского конгресса. Подписал скрепя сердце: документ лишает президента США возможности отменять санкции без разрешения парламента. "Я выступаю за жёсткие меры, за то, чтобы наказать и пресечь агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, но в то же время считаю, что этот закон имеет существенные недостатки. Конгресс включил в него несколько явно антиконституционных положений", — заявил Трамп. Президент США призвал конгресс не использовать "этот ущербный закон" для вмешательства в его переговоры с европейскими партнёрами по разрешению конфликта в Украине и "не создавать помехи нашим усилиям по предотвращению любых нежелательных последствий применения закона для американских фирм, наших друзей или наших союзников".

Помимо лишения президента права отменять санкции, закон предусматривает запрет на участие в сооружении и обслуживании российских трубопроводов (причём "участием" считаются инвестиции от $1 млн разово или от $5 млн в течение года), запрет на инвестиции в приватизацию российских госкомпаний в размере более $10 млн, санкции против лиц, причастных к организации хакерских атак по заказу российской власти, ужесточение условий кредитования для компаний и банков, ранее попавших под санкции в связи с действиями РФ против Украины. Закон также обязывает министра финансов и разведку США подготовить в течение полугода доклад о высокопоставленных фигурах в сфере внешней политики и об олигархах России, их материальном положении и связях с президентом Владимиром Путиным, о борьбе США с российскими "грязными" деньгами, выведенными за рубеж.

Законом предусмотрено создание "Фонда противодействия российскому влиянию" с бюджетом $250 млн на ближайшие два года и выделение $30 млн на поддержку энергетической безопасности Украины.

"С точки зрения международного имиджа Россия снова становится частью оси зла, находясь в одном ряду с Ираном и Северной Кореей"

Первой официальной реакций Кремля стало отрицание каких-либо негативных последствий нового закона для России. "Де-факто это ничего не меняет. Ничего нового нет", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Куда более озабочен премьер-министр России Дмитрий Медведев, который на своей странице в Facebook назвал санкционный закон "концом надежды" на улучшение взаимоотношений с новой американской администрацией и объявлением полноценной торговой войны России.

Инициативу конгресса уже раскритиковали и в ЕС: президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз готов принять контрмеры, если действия США навредят европейским компаниям, связанным с Россией нефтегазовыми проектами (в первую очередь могут пострадать инвесторы проекта "Северный поток-2". — Фокус). В то же время Юнкер подчеркнул, что "очень важно" координировать работу с Вашингтоном, чтобы убедиться, что санкции против РФ за участие в войне против Украины эффективны.

О том, какие проблемы новые американские санкции принесут Кремлю и как эти события повлияют на ситуацию в Украине, Фокусу рассказал политический эксперт Андрей Окара.

Что на практике принесёт России новый закон о санкциях?

— Я бы разделил последствия этого события на три категории: экономические, политические и имиджево-информационные. Экономические последствия — это колоссальный удар по российской экономике. Особенно губительными могут стать секторальные санкции, которые негативно повлияют на российскую экономику и в её современном виде, и в смысле ограничения доступа к высоким технологиям в будущем.

В политическом отношении это удар по союзникам России — тайным и явным, а также усиление противоречий по линии США — Германия, в результате чего Ангелу Меркель могут не переизбрать канцлером Германии.

С точки зрения международного имиджа Россия снова становится частью оси зла, находясь в одном ряду с Ираном и Северной Кореей. Однако информационные последствия будут и внутри самой России: закон обязывает экономическую разведку США в течение 180 дней получить полную информацию о движении денег российской элиты за границей. Причём в отличие от элит Ирана и КНДР россияне предпочитают прятать средства на Западе. Обнародование такой информации ударит по имиджу российской власти в глазах общества. Если учесть, что в следующем году в России состоятся президентские выборы, а ситуация становится турбулентной, все это несёт много вопросов о ближайшем будущем РФ.

Российская сторона в лице пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова заявила, что на самом деле закон о санкциях "не несёт ничего нового". Это бравада?

Андрей Окара: "В США наступило понимание того, что сама политическая система России такова, что, независимо от смены персоналий во власти, она будет порождать новых и новых Путиных"

— Российская элита пытается доказать прежде всего своим гражданам, а также всему остальному миру, что санкции только укрепляют российскую экономику, а импортозамещение — это очень классно. На самом деле это утверждение справедливо только по отношению к очень небольшому сегменту экономики, в частности для отдельных отраслей сельского хозяйства. Например, появилось производство изысканных сыров, но этим занимается малый бизнес, о промышленных масштабах речь не идёт. Ещё пример: выросли объёмы выращивания помидоров — это хорошо, но это не влияет на экономику в глобальном смысле. А если говорить о главном секторе экономики РФ — энергетическом, то санкции лишают его перспектив.

На ваш взгляд, какова мотивация конгресса США, принявшего такой закон: это проявление внутреннего противостояния парламента с президентом Трампом или же американская элита и вправду озабочена агрессивной внешней политикой России?

— Я думаю, что в последнее время их начала волновать проблема России как таковой. Судя по всему, в сознании американской элиты происходит серьёзная трансформация. Раньше в их понимании Россия была неприятной страной, с которой, тем не менее, необходимо уживаться. Следующим этапом стала точка зрения, заключающаяся в том, что Россия — сама по себе страна неплохая, а вся проблема в Путине, которого нужно поменять. Ныне же, как мне кажется, в США наступило понимание того, что сама политическая система России такова, что, независимо от смены персоналий во власти, она будет порождать новых и новых Путиных. И что нужно кончать именно с политической системой.

Как новые реалии американо-российских взаимоотношений повлияют на Украину? Нам выгодна эта ситуация или же обостряющееся противостояние США и РФ несёт для нас новые риски?

— Есть ряд факторов, переплетающихся и влияющих друг на друга. Во-первых, противостояние США и Германии, о котором мы говорили, может привести к укреплению неформальных взаимоотношений между определёнными кругами Германии и России. Во-вторых, в случае избрания нового канцлера вместо Ангелы Меркель, которая была неудобной фигурой для Кремля и декларировала поддержку Украины, изменится состав участников Нормандской четвёрки, и это может иметь непредсказуемые последствия. Что касается главного вопроса, волнующего всех в Украине — ситуации в Донбассе, то если посмотреть на закономерности функционирования российской политической системы и на предыдущий исторический опыт, можно говорить о вероятности того, что Кремль пойдёт на сценарий "маленькой победоносной войны". Для укрепления политического режима изнутри в России уже не раз шли на авантюры. Так было с Крымом, ранее так было с японской и финскими войнами. Такая логика мобилизации народа и легитимизации непопулярных мер выглядит сейчас реалистичной. Таким образом, ответом на санкции может стать усиление напряжённости в Донбассе.

То есть в ситуации, когда терять уже нечего, можно пойти на всё?

— Совершенно верно. Вопрос, который сейчас нужно изучать украинским военным стратегам: насколько возможно сегодня открытое вторжение российской армии в Донбасс? По подсчётам военных экспертов, для эффективной военной операции России необходимо сконцентрировать войска численностью не менее 200 тысяч человек в двух-трёх точках на российско-украинской границе. Однако в пользу Украины играет тот факт, что у России сейчас нет необходимого для этого финансового ресурса.