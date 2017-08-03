Французский парламент принялся за "морализацию" политической жизни

Национальная ассамблея Франции окончательно одобрила закон, который запрещает депутатам брать на работу родственников. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFM-TV.
За документ проголосовали 383 парламентария, 3 высказались против, 48 воздержались.
Так называемый закон "о морализации политической жизни" запрещает трудоустраивать членов семьи и устанавливает новую систему расходов парламентариев.
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Принятый закон является частью выполненного обещания предвыборной кампании президента Эммануэля Макрона.