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Главная » Мир » The Washington Post показало, как Трамп угрожал президенту Мексики и восхищался премьером Австралии

The Washington Post показало, как Трамп угрожал президенту Мексики и восхищался премьером Австралии

The Washington Post показало, как Трамп угрожал президенту Мексики и восхищался премьером Австралии
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Издание опубликовало расшифровку телефонных разговоров президента США

03.08.17 35
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Американское издание The Washington Post опубликовало расшифровку телефонных разговоров Дональда Трампа с лидерами Мексики и Австралии, в которых президент США прибегал к угрозам и ультиматумам. Об этом пишет Европейская правда.

Расшифровки основываются на записях, которые ведут сотрудники Белого дома, мониторящие звонки Трампа. Это так называемые memorandum of conversation – "меморандумы разговоров". Такие документы обычно распространяются среди сотрудников Белого дома и высокопоставленных политиков.

Оба разговора состоялись вскоре после инаугурации Дональда Трампа.

Беседа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето состоялась 27 января, ровно через неделю после инаугурации, и была посвящена строительству стены на границе с Мексикой.

Как известно, обещание возвести стену на границе с Мексикой и заставить Мехико заплатить за нее была одной из ключевых в предвыборной кампании Трампа. Однако телефонный разговор четко дает понять, что потенциальный проект должен финансироваться из других источников.

Впрочем, в разговоре Трамп угрожал президенту Мексики оборвать контакты, если тот не прекратит публично утверждать, что, мол, Мексика никогда не заплатит за строительство стены.

"Вы не можете говорить это прессе... Финансирование будет работать по какой-то формуле. Но если вы собираетесь говорить, что Мексика не заплатит за стену, я больше не хочу встречаться с вами, ребята, я не смогу с этим жить", - говорил Трамп.

Трамп описал стену как "наименее важную вещь, о которой только можно говорить, но политически она может быть самой важной". Очевидно, Трамп понимал, что перспектива получить деньги от Мексики проблематична, но он старался не признавать этого публично.

"Я должен заставить Мексику заплатить за стену, я должен. Я говорил об этом в течение двух лет", - сказал Трамп. В итоге президент Мексики заявил, что план по границе является "вопросом, связанным с национальной гордостью моей страны", но согласился "прекратить говорить о стене".

Трамп также угрожал обложить 35%-ной пошлиной импорт из Мексики, несмотря на то, что  у президента США нет таких полномочий.

В распоряжении издания оказалась также расшифровка беседы от 28 января с австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом, которую издание характеризует как особенно резкую. Главным камнем преткновения стало соглашение о приеме Штатами беженцев из Австралии, которое заключила еще администрация Барака Обамы.

В какой-то момент Трамп выразил восхищение отказом Австралии принимать беженцев, прибывающих на лодках.

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