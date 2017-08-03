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Главная » Мир » В Приднестровье обвинили Молдову в подготовке к эскалации конфликта

В Приднестровье обвинили Молдову в подготовке к эскалации конфликта

В Приднестровье обвинили Молдову в подготовке к эскалации конфликта
Вадим Красносельский / Фото из открытых источников

Вадим Красносельский надеется только на российских миротворцев

03.08.17 202
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Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдову в подготовке "эскалации конфликта". Об этом он заявил в интервью "Российской газете".

"Скажу откровенно - все принимаемые Кишиневым решения ведут к эскалации конфликта. Но пока есть миротворцы (российские войска, - ред.), на берегах Днестра войны не будет. Я в этом глубоко убежден. Поэтому мы выступаем за сохранение миротворческой миссии", - отметил Красносельский.

Напомним, ранее в Молдове назвали провокацией учения РФ и непризнанного Приднестровья.   "Упомянутые действия, как и другие аналогичные, предпринятые  ранее приднестровской стороной при поддержке контингента миротворцев из Российской Федерации, мы квалифицируем как провокационные и вызывающие", - говорится в сообщении молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии.  

Напомним, парламент Молдовы принял заявление с требованием вывода российских войск с территории Приднестровья. За принятие документа проголосовал 61 депутат. В свою очередь пророссийская оппозиция покинула зал заседания в знак протеста. 

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