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Главная » Мир » Туск: Европейское будущее Польши находится под вопросом

Туск: Европейское будущее Польши находится под вопросом

Туск: Европейское будущее Польши находится под вопросом
Дональд Туск / Фото: The Independent

Глава Евросовета считает, что на его Родине сейчас происходят "очень, очень плохие вещи"

03.08.17 399
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Европейское будущее Польши находится под вопросом. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, передает 112 Украина со ссылкой на Wiadomosci.

"Европейское будущее Польши сегодня находится под вопросом, я понимаю эмоции поляков, которые беспокоятся или о судах, или о будущем Польши в ЕС", — отметил он.

Экс-премьер Польши добавил, что он в числе прочих ответственен за "европейский путь" страны, а происходят сейчас в стране "очень, очень плохие вещи".

В тоже время Туск сказал, что не намерен возвращаться в польскую политику, по крайней мере сейчас. 

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