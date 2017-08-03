Туск: Европейское будущее Польши находится под вопросом

Европейское будущее Польши находится под вопросом. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, передает 112 Украина со ссылкой на Wiadomosci.
"Европейское будущее Польши сегодня находится под вопросом, я понимаю эмоции поляков, которые беспокоятся или о судах, или о будущем Польши в ЕС", — отметил он.
Экс-премьер Польши добавил, что он в числе прочих ответственен за "европейский путь" страны, а происходят сейчас в стране "очень, очень плохие вещи".
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В тоже время Туск сказал, что не намерен возвращаться в польскую политику, по крайней мере сейчас.