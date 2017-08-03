Туск: Европейское будущее Польши находится под вопросом

Глава Евросовета считает, что на его Родине сейчас происходят "очень, очень плохие вещи"

Европейское будущее Польши находится под вопросом. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, передает 112 Украина со ссылкой на Wiadomosci.

"Европейское будущее Польши сегодня находится под вопросом, я понимаю эмоции поляков, которые беспокоятся или о судах, или о будущем Польши в ЕС", — отметил он.

Экс-премьер Польши добавил, что он в числе прочих ответственен за "европейский путь" страны, а происходят сейчас в стране "очень, очень плохие вещи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дуда официально ветировал два закона о судебной реформе

В тоже время Туск сказал, что не намерен возвращаться в польскую политику, по крайней мере сейчас.