Мадуро обозвал мексиканского президента "изнасилованным Трампом"

"Если бы я был президентом Мексики, я бы повалил все стены"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обругал своего мексиканского коллегу Энрике Пенья Ньето, назвав его трусом и прислужником, "изнасилованным" президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Proceso.

"Пенья Ньето, послушай меня из Венесуэлы: как стыдно, что ты даешь с тобой так себя вести. Я вижу Пенья Ньето как прислужника, с которым плохо ведет себя его шеф, обесчещенного и изнасилованного Трампом", - заявил Мадуро.

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Также президент Венесуэлы считает, что Трамп отдает Ньето публичные приказы в части оплаты строительства стены на границе двух стран.

"Если бы я был президентом Мексики, я бы повалил все стены, а не как этот трус, президент Мексики Пенья Ньето", - подчеркнул Мадуро.

Напомним, Вашингтон разрешил своим дипломатам покинуть Венесуэлу.