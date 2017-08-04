Владимир Путин обещал подумать о возможности выдвижения своей кандидатуры на очередных президентских выборах.

Об этом действующий президент РФ заявил, отвечая на вопрос одного из жителей села Черемушки в Бурятской области, заданный по видеосвязи в рамках совещания по ликвидации пожаров в регионе.

"Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост", — сказал собеседник президента. "Я подумаю, спасибо", — ответил Путин.

Отметим, Владимир Путин первый раз занял пост президента в 2000 году. Затем он был переизбран на второй срок — до 2008 года. С 2008 по 2012 годы Путин занимал пост премьер-министра, а затем вновь стал президентом.

Напомним, Путин до войны был любимцем у украинцев.