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Главная » Мир » Путин пообещал бурятам подумать о выдвижении на новый срок

Путин пообещал бурятам подумать о выдвижении на новый срок

Путин пообещал бурятам подумать о выдвижении на новый срок
Фото пресс-службы Кремля

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года

04.08.17 376
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Владимир Путин обещал подумать о возможности выдвижения своей кандидатуры на очередных президентских выборах.

Об этом действующий президент РФ заявил, отвечая на вопрос одного из жителей села Черемушки в Бурятской области, заданный по видеосвязи в рамках совещания по ликвидации пожаров в регионе.

"Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост", — сказал собеседник президента. "Я подумаю, спасибо", — ответил Путин.

Отметим, Владимир Путин первый раз занял пост президента в 2000 году. Затем он был переизбран на второй срок — до 2008 года. С 2008 по 2012 годы Путин занимал пост премьер-министра, а затем вновь стал президентом.

Напомним, Путин до войны был любимцем у украинцев.

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