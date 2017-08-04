Пекин выступил против новых санкций США в отношении Москвы

Китай выступил против ужесточения санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР.
"Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций", — говорится в заявлении МИД КНР, которое цитируют мировые СМИ.
В тексте отмечается, что Пекин "выступает за разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг друга, путем равноправного диалога".
Напомним, американский сенат принял закон о новых антироссийских санкциях 27 июля. 2 августа его подписал президент США Дональд Трамп. Согласно новому пакету санкций, американским компаниям и частным лицам запрещается кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней — ранее этот срок составлял 90 дней. Также ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.