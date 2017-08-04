Допрос президента Европейского совета продолжался более 8 часов

Главу Европейского совета и экс-премьера Польши Дональда Туска допросили по делу Смоленской катастрофы.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на RMF24.

Допрос в прокуратуре Варшавы длился более 8 часов. Перед допросом глава правящей партии Польши "Право и справедливость", он же брат погибшего в Смоленской катастрофе президента Польши, Ярослав Качиньский заявил, что Туску есть чего бояться.

"Господин Качиньский меня не испугает, как бы он ни хотел меня задеть" - сказал Туск после допроса.

Напомним, на момент Смоленской катастрофы Дональд Туск был премьер-министром Польши. Допрос касался дела с путаницей тел жертв, которые были доставлены из Смоленска после катастрофы. По этому делу ранее уже допросили трех бывших польских министров.