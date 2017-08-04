Новой главой ВМС США стал Ричард Спенсер – морпех и финансист

Ричард Спенсер 3 августа принял присягу в качестве 76-го министра Военно-морских сил США. Об этом говорится на сайте ведомства, передает РБК-Украина.
Церемония была проведена в Пентагоне Уильямом О'Доннелем, административным помощником ВМС.
Спенсер, уроженец Коннектикута, получил степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Роллинза в 1976 году. После окончания университета он присоединился к Корпусу морской пехоты США и до 1981 года служил пилотом Н-46, прежде чем отбывать активную службу для входа в частный финансовый сектор.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенат США утвердил кандидатуру нового главы ФБР
Он занимал много должностей с тех пор, как поступил в частный финансовый сектор, в частности, был президентом Crossroads Investment Management LLC, главным финансовым директором Intercontinental Exchange, Inc. и управляющим директором Fall Creek Management, LLC.
Кандидатуру Cпенсера на должность главы Военно-Морских сил США предложил в июле Дональд Трамп.