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Главная » Мир » Австралийцы ищут литовский кокаиновый синдикат

Австралийцы ищут литовский кокаиновый синдикат

Австралийцы ищут литовский кокаиновый синдикат
Фото: ACIC

Судно было отбуксировано ко французскому острову Нумея

04.08.17 88
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ВМС Франции при поддержке австралийской комиссии по уголовным расследованиям (ACIC) изъяли 1,4 т кокаина с судна в южной части Тихого океана.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на  пресс-службу ACIC.

Судно направлялось из Южной Америки в Австралию. Корабль был остановлен французским флотом еще в июле. Всего на борту находились четыре члена экипажа - граждане Литвы и Латвии, они были арестованы.

Судно было отбуксировано ко французскому острову Нумея.

Представители комиссии начала расследование по поиску "литовского синдиката" и выявлению организованных преступных группировок в Южной Америке, отвечавших за отгрузку.

Напомним, в Индии задержана самая большая партия наркотиков в истории.

 

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