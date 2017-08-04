Австралийцы ищут литовский кокаиновый синдикат

ВМС Франции при поддержке австралийской комиссии по уголовным расследованиям (ACIC) изъяли 1,4 т кокаина с судна в южной части Тихого океана.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу ACIC.
Судно направлялось из Южной Америки в Австралию. Корабль был остановлен французским флотом еще в июле. Всего на борту находились четыре члена экипажа - граждане Литвы и Латвии, они были арестованы.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Повар из Сургута получил 17 лет за провоз гашиша на Бали
Судно было отбуксировано ко французскому острову Нумея.
Представители комиссии начала расследование по поиску "литовского синдиката" и выявлению организованных преступных группировок в Южной Америке, отвечавших за отгрузку.
Напомним, в Индии задержана самая большая партия наркотиков в истории.