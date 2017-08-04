США победят, если будут воевать против Китая и России одновременно, - эксперты

Американские эксперты спрогнозировали исход противостояния, в случае если США будут воевать против Китая и России одновременно.

По мнению экспертов журнала National Interest, на который ссылаются мировые СМИ, вина за вероятные боевые действия лежала бы не на США — с инициативой начать войну выступили бы Китай или Россия.

Соединенным Штатам, по мнению авторов материала, пришлось бы действовать с помощью двух совершенно отличающихся друга от друга методов ведения боевых действий. Китай и Россия, как отмечают эксперты, вряд ли будут координировать свои действия, добиваясь разных целей.

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Однако надеяться на союзников американские эксперты не спешат — решать вопросы силой американской армии и флоту, в том случае если большая война все-таки начнется, придется в одиночку. Особенно это касается действий флота США в Атлантическо-тихоокеанском регионе, где местные союзники предпочтут не ввязываться в боевые действия на стороне США.

Эксперт по национальной безопасности Роберт Фарли отметил, что для быстрой победы в войне с двумя противниками на первом этапе США придется сосредоточить все силы и средства только на одном из театров военных действий США и уже затем переключаться на другой. При этом автор отмечает, что в Европе могут активно применяться и бомбардировщики с технологией малозаметности, пока силы ядерного сдерживания будут прикрывать союзников по НАТО от применения оружия массового поражения со стороны России.

Напомним, Пекин выступил против новых санкций США в отношении Москвы.