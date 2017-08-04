Евросоюз сегодня расширит санкции против РФ из-за скандала с турбинами Siemens, - СМИ

Страны ЕС имеют время до вечера, чтобы подать свои замечания к санкционному списку

Европейский союз в пятницу, 4 августа, примет решение о расширении санкций против России из-за поставки турбин компании Siemens в аннексированный Крым. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Reuters, передает Европейская правда

Государства ЕС имеют время до вечера пятницы на то, чтобы подать свои замечания к черному списку. Как сказали агентству двое дипломатов, скорее всего никаких препятствий не будет и решение будет принято.

Германия в июле предложила добавить еще четырех граждан России, включая представителей министерства энергетики РФ, в черный список. Кроме того, было предложено ввести санкции в отношении трех российских компаний, в том числе и тех, которые доставляли турбины на полуостров.

ЕС нужно единогласие в введении санкций, и по информации источника, по настоянию Италии одно из имен было изъято из списка лиц, против которых предлагается ввести ограничительные меры.

Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове.

В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.

СМИ сообщают, что российский президент Владимир Путин ранее лично обещал немецкому правительству, что турбины Siemens не попадут в Крым.