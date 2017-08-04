СМИ: КНДР завершает разработку водородной бомбы

Северная Корея может закончить разработку водородной бомбы уже через полгода. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя министерства обороны США, передает РБК-Украина.

По данным издания, КНДР работает над созданием водородной бомбы, которая может быть во много раз мощнее атомных бомб, сброшенных во время Второй мировой войны на японские города Хиросима и Нагасаки. При этом представитель Пентагона указывает, что разработка водородной бомбы в КНДР может быть завершена через полгода-полтора.

Отмечается, что в начале прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын уже заявлял, что его страна провела испытания водородной бомбы, однако многие эксперты опровергли эту информацию. Водородные бомбы тяжелее, чем стандартные ядерные устройства, поэтому для их использования против США Пхеньяну потребуются более совершенные ракеты, чем те, которые страна испытывала в последнее время.