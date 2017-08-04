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Главная » Мир » Двух китайских чиновников исключили из Компартии за "культовую деятельность"
Двух китайских чиновников исключили из Компартии за "культовую деятельность"
Фото из открытых источников

Двух китайских чиновников исключили из Компартии за "культовую деятельность"

Один из них интересовался "Фэншуем", а второй установил алтарь для чтения молитв

04.08.17 55
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Двух чиновников из провинции Хунань (Центральный Китай) исключили из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) и уволили с госслужбы за "культовую деятельность". Об этом пишет Синьхуа.

"На основе "Положений КПК о наказании за нарушение дисциплины" было принято решение исключить Тан Юаньсуна и Хуан Сяовэня из КПК и уволить их с госслужбы. Все материалы, являющиеся основанием для возбуждения уголовных дел о коррупции и хищении общественных средств, переданы в судебные органы", - говорится в сообщении.

Комиссия КПК по проверке дисциплины установила, что, начиная с 2008 года, бывший начальник Управления жилья и строительства уезда Линьу Тан Юаньсун посетил 5 курсов обучения "Фэншуй" в разных городах страны под видом "ознакомительных поездок".

"Общая стоимость курсов составила 54 тыс. юаней (около 8 тыс. долл.) и была компенсирована как командировочные расходы. С 2014 года Тан Юаньсун также ежегодно получал в среднем 5 тыс. юаней за то, что "практиковал фэншуй" для других, сказано в документе", - отмечает издание.

Хуан Сяовэнь, бывший глава поселка Туцяо уезда Жучэн, попросил установить алтарь для чтения молитв и жертвовал каждый раз сумму в 100 тыс. юаней, надеясь на повышение по службе.

 

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