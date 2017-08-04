Двух китайских чиновников исключили из Компартии за "культовую деятельность"

Один из них интересовался "Фэншуем", а второй установил алтарь для чтения молитв

Двух чиновников из провинции Хунань (Центральный Китай) исключили из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) и уволили с госслужбы за "культовую деятельность". Об этом пишет Синьхуа.

"На основе "Положений КПК о наказании за нарушение дисциплины" было принято решение исключить Тан Юаньсуна и Хуан Сяовэня из КПК и уволить их с госслужбы. Все материалы, являющиеся основанием для возбуждения уголовных дел о коррупции и хищении общественных средств, переданы в судебные органы", - говорится в сообщении.

Комиссия КПК по проверке дисциплины установила, что, начиная с 2008 года, бывший начальник Управления жилья и строительства уезда Линьу Тан Юаньсун посетил 5 курсов обучения "Фэншуй" в разных городах страны под видом "ознакомительных поездок".

"Общая стоимость курсов составила 54 тыс. юаней (около 8 тыс. долл.) и была компенсирована как командировочные расходы. С 2014 года Тан Юаньсун также ежегодно получал в среднем 5 тыс. юаней за то, что "практиковал фэншуй" для других, сказано в документе", - отмечает издание.

Хуан Сяовэнь, бывший глава поселка Туцяо уезда Жучэн, попросил установить алтарь для чтения молитв и жертвовал каждый раз сумму в 100 тыс. юаней, надеясь на повышение по службе.