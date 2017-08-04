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Главная » Мир » Генпрокурор США объявил войну утечкам информации из Белого дома

Генпрокурор США объявил войну утечкам информации из Белого дома

Генпрокурор США объявил войну утечкам информации из Белого дома
Джефф Сешнс / Фото: Politeka

Четырем фигурантам расследования уже предъявили обвинения

04.08.17 90
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Генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявил о начале кампании по борьбе с утечкой данных из администрации президента Дональда Трампа в средства массовой информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам Сешнса, Минюст США начинает масштабную кампанию по борьбе с утечкой данных из администрации Трампа. Он также отметил, что за последние полгода открыли столько же уголовных дел в связи с утечкой секретной информации, сколько за все три предыдущих года. Обвинения предъявили уже 4 фигурантам.

Генпрокурор США призвал чиновников соблюдать профессиональную дисциплину.

"Мы официально предупреждаем будущих "источников" - не делайте этого", - отметил Сешнс и добавил, что намерен привлечь к расследованиям нового директора ФБР Кристофера Рэя.

Также Сешнс раскритиковал тот факт, что секретная информация поступает к "иностранным противникам".

"Мы уважаем и будем уважать свободу слова, но она небезгранична", - подчеркнул он.

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