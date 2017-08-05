Десять стран Евросоюза ввели красный уровень опасности из-за жары

По меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий

Десять европейских государств ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eumetnet.

На данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.

Кроме того, по данным газеты Guardian, по меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы.

Ожидается, что новая волна жары продлится до среды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе фиксируют самую жаркую погоду за последние 10 лет, когда температура возрастала до +42. Указано, что высокая температура в Италии вызвала лесные пожары. Жара также стала причиной угрозы серьезной засухи в некоторых регионах.