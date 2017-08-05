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Главная » Мир » США сообщили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату

США сообщили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату

США сообщили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату
Иллюстративное фото

Выход, как ожидается, будет продолжаться как минимум три года

05.08.17 32
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Государственный департамент США направил ООН первое официальное уведомление о намерении страны выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщается на сайте Госдепа, передает УНИАН.

При этом в Госдепе сообщили, что США продолжат принимать участие в заседаниях Организации Объединенных Наций по вопросам смены климата в процессе выхода, который, как ожидается, будет продолжаться как минимум три года.

Вместе с тем, Вашингтон оставил за собой право вновь присоединиться к соглашению, если условия станут "более благоприятными" для американской стороны.

"Соединенные Штаты поддерживают сбалансированный подход к климатической политике, которая снижает выбросы, одновременно способствуя экономическому росту и обеспечению энергетической безопасности", – говорится в сообщении Госдепа.

Напомним, в начале июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению.

Соглашение об изменении климата было заключено 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по глобальным климатическим изменениям. 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди которых и Украина.

Соглашением предусмотрены обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

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