В Ракке остается около двух тысяч боевиков ИГИЛ

Джихадисты потеряли 78% захваченных земель в Ираке и 58% – в Сирии

В городе Ракка, который "Исламское государство" сделало своей "столицей" в Сирии, по-прежнему остаются около двух тысяч боевиков ИГИЛ. Об этом заявил специальный уполномоченный США по коалиции против "Исламского государства" Бретт Макгурк, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

С начала наступления на Ракку в июне от террористов удалось освободить около 45% территории города.

"Сегодня в Ракке ИГИЛ борется за каждый квартал... борется за собственное выживание", – добавил Макгурк.

По его словам, исламисты потеряли уже около 70 тысяч квадратных километров на территории двух стран, где они активно действовали:78% захваченных земель в Ираке и 58% – в Сирии.

Также Макгурк сообщил, что в сотрудничестве с Турцией коалиция под руководством США заблокировала сирийско-турецкую границу, поэтому ИГИЛ не сможет отправлять боевиков из Сирии для терактов в Европе и мире.

Напомним, Ракка считается "столицей" "Исламского государства" в Сирии. Джихадисты захватили город в 2014 году. Операцию по освобождению Ракки ведут поддерживаемые США "Сирийские демократические силы".