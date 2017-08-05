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Главная » Мир » Лидер немецких либералов призвал временно забыть об аннексии Крыма

Лидер немецких либералов призвал временно забыть об аннексии Крыма

Лидер немецких либералов призвал временно забыть об аннексии Крыма
Кристиан Линднер / Фото: alchetron.com

Линднер надеется дать возможность Путину изменить свою политику "без потери лица"

05.08.17 253
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Вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой. Об этом в интервью изданиям Funke Mediengruppe заявил глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, передает Европейская правда со ссылкой на Tagesschau.

"Безопасность и благополучие в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой", - сказал политик.

Линднер выступил за смену курса Берлина в отношении России. Он заявил, что необходимо выработать такие предложения, которые бы позволили Путину изменить свою политику "без потери лица".

"Говоря о табу: я боюсь, что Крым нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние", - сказал лидер СДП. Он считает, что конфликт вокруг Крыма сейчас нужно "загерметизировать", чтобы достичь прогресса по другим направлениям.

Линднер также не соглашается, что антироссийские санкции могут быть сняты только после полного выполнения минских договоренностей. "Положительные промежуточные успехи тоже нужно ценить", - сказал он.

В то же время, отмечает Tagesschau, заявления Линднера противоречат официальной программе его партии. "Пока президент Путин продолжает свою политику вмешательства, санкции против России должны сохраняться, а возвращение России в состав "Большой восьмерки" - исключено", - говорится в программе СДПГ.

По данным опросов, Свободная демократическая партия проходит в Бундестаг на сентябрьских выборах. Ожидается, что Свободные демократы могут сформировать альянс с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель.

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