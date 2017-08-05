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Главная » Мир » Лидер немецких либералов объяснил свои слова о временном признании аннексии Крыма

Лидер немецких либералов объяснил свои слова о временном признании аннексии Крыма

Лидер немецких либералов объяснил свои слова о временном признании аннексии Крыма
Кристиан Линднер / Фото: bild.de

В новом заявлении Кристиан Линднер высказал противоположную точку зрения

05.08.17 1709
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Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер прояснил свою позицию относительно улучшения отношений с Россией и признания аннексии Крыма. Об этом сообщает Европейская правда.

Немецкий политик разместил на своей странице в Facebook видеообращение, в котором утверждает, что признание аннексии полуострова является неприемлемым.

В видеообращении политик утверждает, что на протяжении многих лет он остро критикует президента России Владимира Путина. За это его обвиняют в том, что он подвергает риску наследие политики разрядки, которое оставили другие представители партии Свободных демократов – Шеель и Геншер.

В то же время, как только он предлагает двигаться в направлении улучшения отношений с Россией, его сразу называют Putinversteher - "человеком, который понимает Путина".

Линднер отметил, что его партия поддерживает принципы международного права и видит Германию частью Запада. Для Свободных демократов трансатлантические отношения являются приоритетом, а партия почти при каждой возможности оказывает поддержку восточноевропейским партнерам по НАТО.

"Мы не принимаем незаконную аннексию Крыма или другие имперские жесты, которые поступают из Кремля. Но в отношениях нужно движение, об этом мы уже писали в своей предвыборной программе. Ничего нового. Санкции должны быть усилены, если мы будем видеть шаги назад ... Но если мы будем видеть прогресс, санкции должны быть ослаблены. Шаг за шагом, не как аванс, но поэтапно это может быть возможным", – сказал Линднер.

Линднер раскритиковал ЕС за снисходительность в последнее время относительно соблюдения санкционного режима. Но положительным моментом назвал расширение санкций через доставку турбин Siemens в Крым.

По его мнению, сейчас не возможно решить вопрос Крыма, но об аннексии полуострова нужно постоянно говорить и никогда ее не принимать. Линднер считает, впрочем, что не стоит привязывать другие вопросы к аннексии Крыма, поскольку иначе не удастся достичь прогресса в отношениях с Россией.

Напомним, ранее в интервью изданиям Funke Mediengruppe Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой. Также он не соглашался, что антироссийские санкции могут быть сняты только после полного выполнения минских договоренностей.

По данным опросов, Свободная демократическая партия проходит в Бундестаг на сентябрьских выборах. Ожидается, что Свободные демократы могут сформировать альянс с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель.

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