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Главная » Мир » Додон попросил РФ не вводить санкции против Молдовы из-за ситуации с Рогозиным

Додон попросил РФ не вводить санкции против Молдовы из-за ситуации с Рогозиным

Додон попросил РФ не вводить санкции против Молдовы из-за ситуации с Рогозиным
Игорь Додон / Фото: РИА Новости

Возможные санкции будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов

05.08.17 170
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Президент Молдовы Игорь Додон попросил Россию не вводить санкции против Молдовы из-за объявления российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook после встречи с Рогозиным в Иране.

"Попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые коснутся и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов", – написал Додон.

Президент Молдовы заявил, что от возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а "простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты".

Напомним, 2 августа Молдова объявила вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Власти Молдовы аргументировала свое решение тем, что Рогозин неоднократно выступал с заявлениями недружественного характера в адрес страны.

На прошлой неделе Рогозин собирался принять участие в мероприятиях на территории Приднестровья, несмотря на призывы правительства Молдовы не делать этого. Однако его планы потерпели неудачу, поскольку Румыния запретила пересечение ее воздушного пространства самолету с российским вице-премьером на борту.

Рогозин заявил о подготовке санкций против лиц, из-за которых ему не удалось попасть в Молдову. Вскоре после этого Россия приостановила ввоз свиней из Румынии.

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