В Совбезе ООН единогласно одобрили дополнительные санкции против КНДР

Новые ограничительные меры лишат Пхеньян трети доходов от экспорта, сократив его до двух миллиардов долларов

Члены Совета безопасности ООН 5 августа одобрили резолюцию, предусматривающую введение дополнительных санкций против КНДР. Об этом сообщает Интерфакс.

В ходе голосования все члены Совбеза проголосовали за этот документ.

Резолюцией предусматривается эмбарго на снабжение из КНДР угля, железа, свинца и морепродуктов, что лишит Пхеньян трети доходов от экспорта, сократив его до двух миллиардов долларов. Предусматривается ввод запрета на увеличение количества северокорейских рабочих в странах-участницах ООН, создание новых и расширение уже действующих совместных предприятий из КНДР.

Совет безопасности ООН уже шесть раз применял санкции, которые так и не смогли остановить стремления Северной Кореи развивать и создавать ядерное оружие.

Инициатором введения новых санкций против КНДР стали США в ответ на два недавних запуска Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.