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Главная » Мир » В Совбезе ООН единогласно одобрили дополнительные санкции против КНДР

В Совбезе ООН единогласно одобрили дополнительные санкции против КНДР

В Совбезе ООН единогласно одобрили дополнительные санкции против КНДР
Ким Чен Ын / Фото: huffingtonpost.co.uk

Новые ограничительные меры лишат Пхеньян трети доходов от экспорта, сократив его до двух миллиардов долларов

05.08.17 30
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Члены Совета безопасности ООН 5 августа одобрили резолюцию, предусматривающую введение дополнительных санкций против КНДР. Об этом сообщает Интерфакс.

В ходе голосования все члены Совбеза проголосовали за этот документ.

Резолюцией предусматривается эмбарго на снабжение из КНДР угля, железа, свинца и морепродуктов, что лишит Пхеньян трети доходов от экспорта, сократив его до двух миллиардов долларов. Предусматривается ввод запрета на увеличение количества северокорейских рабочих в странах-участницах ООН, создание новых и расширение уже действующих совместных предприятий из КНДР.

Совет безопасности ООН уже шесть раз применял санкции, которые так и не смогли остановить стремления Северной Кореи развивать и создавать ядерное оружие.

Инициатором введения новых санкций против КНДР стали США в ответ на два недавних запуска Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

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