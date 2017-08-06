Лондон сторговался на 40 млрд евро за выход из Евросоюза

Ранее сообщалось о 50 млрд, но премьер-министр Тереза Мэй отвергла эту сумму как слишком большую

Великобритания согласилась заплатить до 36 млрд фунтов стерлингов (около 40 млрд евро), чтобы урегулировать финансовые обязательства перед Евросоюзом после Brexit.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на "The Telegraph".

Данное предложение - единственный способ выйти из тупика, в который зашли Лондон и Брюссель в ходе переговоров. При этом они собираются выдвинуть встречные условия о финансовом урегулирования.

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Великобритания готова выплатить сумму в 40 млрд евро, только если ЕС согласится обсудить финансовое урегулирование в рамках соглашения по будущим отношениям, включая торговое соглашение.

Напомним, ранее сообщалось о 50 млрд, но якобы премьер-министр Тереза Мэй отвергла эту сумму как слишком большую.