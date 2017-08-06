Грузины, сидящие в стамбульской тюрьме, объявили голодовку

150 граждан Грузии, отбывающих наказание в тюрьме в Стамбуле из-за различных преступлений, объявили голодовку.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Rustavi2.
Заключенные голодают уже четвертый день. Причиной называют грубое обращение персонала стамбульской тюрьмы.
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По словам супруги одного из заключенных Ирмы Кеинишвили, родственники отбывающих наказание обратились в посольство Грузии в Турции, но "никто не отреагировал на законные требования грузинских заключенных о достойном обращении".
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