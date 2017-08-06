В Японии сегодня чтят память жертв ядерной бомбардировки США Хиросимы, которая произошла 72 года назад.

Как передают мировые СМИ со ссылкой на агентство Kyodo, траурная церемония прошла в Мемориальном парке мира в Хиросиме в 08:00 по местному времени. Именно в это время 72 года назад над самым центром города на высоте 600 м произошел ядерный взрыв - взорвалась американская атомная бомба "Малыш".

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В памятных мероприятиях по случаю Дня Хиросимы, который отмечается международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и дипломаты из 80 иностранных государств.

"Мы намерены играть ведущую роль при содействии как с ядерными державами, так и с государствами, которые не обладают ядерным оружием", - заявил Синдзо Абэ.

Напомним, в августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тыс. человек, в Нагасаки - 74 тыс.