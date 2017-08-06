Своя колокольня. 10 исторических событий, которые страны-союзники интерпретируют по-своему

В подборке онлайн-платформы Listverse Дюнкерк, геноцид армян и другие вопросы, на которые у историков до сих пор нет чёткого ответа

Корреспондент Listverse Моррис Эм напоминает: историю пишут победители. Однако что происходит, если триумфаторы не могут договориться между собой?

"Страны-враги, (например, Иран и Израиль) предсказуемо интерпретируют одни и те же события по-разному. Но вы бы удивились, узнав, в скольких случаях нации-союзники и дружественные страны имеют совершенно разное отношение к общим эпизодам из прошлого", — пишет Эм.

В подборке Listverse — десять самых неоднозначных исторических событий, о причинах и последствиях которых их участники до сих пор говорят по-разному.

Война за независимость США

Если вы учились в американской школе, на уроках истории вам точно рассказывали об Американской революции. Раздор между сборной крутых парней из Штатов и цветом Британской империи — миф о создании Америки, а затем ад, в результате которого и родились Соединенные Штаты. С точки зрения американских историков, британский король Георг III — злодей, большой плохой парень, а независимость Штатов — великое торжество над ним. Спустя годы британцы и американцы перестали враждовать, однако сложно представить, чтобы хоть один из них мог забыть о памятной дате.

Тем не менее британцы перестали считать её чем-то значимым. Об Американской революции они практически не вспоминают, и это несмотря на то, что в результате давних событий они потеряли одну из основных колоний.

"Дело в том, что проигрыш в этой войне фактически не был для британцев большой неудачей", — поясняет Эм. Империя продолжала разрастаться. Кроме того, в ней полным ходом шла промышленная революция. Поэтому на здешних уроках истории о войне за независимость США почти не упоминают. Там, где это всё же изучают, Американскую революцию называют прелюдией к Французской, затронувшей всю Европу. С географической точки зрения, Французская революция — событие более близкое, и, конечно, оно кажется гораздо более важной, чем какой-то налоговый спор на другом континенте.

Американо-канадский конфликт в 1812-м

США и Канада — как братья. "Штаты — старший брат, который мечтает о приключениях, а Канада — брат-лентяй, вечный студент, который не очень спешит браться за голову", — уверяет корреспондент Listverse. И добавляет: так было не всегда. К примеру, в 1812-м США и Канада решили помериться силами. Это вылилось в войну — непродуманную и бессмысленную, которая на самом деле не принесла никому пользы. И все же это глупое противостояние для каждой из стран стало поводом для гордости.

Как утверждают исследователи американского Смиттоновского института, войну 1812–1815 годов и Канада, и Штаты считают периодом, когда они показали соседям, кто есть кто. Американцы напоминают: несмотря на тогдашние ночные бомбардировки, "Знамя, усыпанное звёздами" звучало и до сих пор звучит. В Штатах эту войну называют решающим моментом, когда США заставили британцев воспринимать себя как нацию всерьёз. Тем временем в канадских школах дети узнают, что 1812-й — год, когда канадцы успешно противостояли "старшему брату", попытавшемуся захватить их территории.

Как насчёт британцев, тех, кто в период конфликта управлял Канадой и помог канадцам сжечь Белый дом? Они об этом почти не вспоминают. На тот момент Великобритания была слишком озабочена другой проблемой — Наполеоном.

Победа над Наполеоном

Возможно, называть Великобританию и РФ друзьями — преувеличение, но и врагами они точно не являются. Тем не менее общей официальной версии о разгроме наполеоновских войск у них нет. Что послужило причиной поражения Наполеона? "Ваш ответ будет зависеть от того, в какой стране вы получили образование", — интригует Эм. Бонапарт проиграл либо благодаря гениальной стратегии британского полководца Артура Веллингтона, либо благодаря самоотверженности, проявленной тысячами российских солдат.

Перед тем как потерпеть поражение под Ватерлоо в 1815-м, Наполеон проиграл битву под Лейпцигом в 1813-м. Первому, более раннему поражению способствовали два фактора: наполеоновская спесь и российский климат. Всего за год до этого Наполеон de facto был правителем Европы. Затем он решил напасть на Россию, и всё пошло наперекосяк.

Около половины изнурительного года ушло на то, чтобы его армия сократилась с 650000 до 100000 человек. Российская зима и солдаты делали всё, что было в их силах.

Вскоре французы отступили, а мстительные солдаты Российской империи гнались за ними через всю Европу. Именно это неустанное давление вызвало поражение в 1813 году. Поэтому россияне считают битву под Ватерлоо необязательным продолжением их победы. А вот британцы называют второе поражение решающим, уверяя, что именно благодаря этому императора удалось сослать на Эльбу.

Капитуляция имперской Японии

Споры о том, кто на самом деле победил нацистскую Германию, союзники или СССР, ведутся до сих пор. На самом деле вопрос о реальном победителе не решён окончательно и в случае с имперской Японией. "Союзные войска загнали Японию в угол. Кульминацией стали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В день бомбардировки Нагасаки японские военачальники встретились, чтобы обсудить капитуляцию", — напоминает Эм. В таком случае кому, если не Америке, принадлежит эта победа?

Есть ещё одна версия. В Штатах она не очень популярна, так как гласит: Япония испугалась не атомных бомб, а вступившего в игру Советского Союза.

8 августа 1945 года Сталин объявил войну Японии. К утру 9 августа советские войска сломили сопротивление в Маньчжурии и оккупировали остров Сахалин. Менее десяти дней понадобилось бы им для того, чтобы развернуть силы под Хоккайдо и ударить по главным японским островам. Отсюда японская капитуляция. Эта версия не преподаётся в российских общеобразовательных школах, но, безусловно, имеет своих сторонников в мире русофилов.

Дюнкеркская эвакуация

Этим летом на большой экран вышел "Дюнкерк" Кристофера Нолана. Лента напомнила зрителям об одном из ключевых моментов Второй мировой. Это сражение британцы долго считали ярким примером того, что победу можно вырвать из челюстей поражения. Факты это подтверждали: Черчилль ожидал спасения 30 000 британских солдат, а фактическая цифра выживших — 330000. Около 70000 британских солдат были убиты, но с ними погибло около 30000 немцев. То, что планировалось как акция унижения Великобритании, оказалось моментом, изменившим ход войны с Германией.

И всё же ситуация не так однозначна. Своим триумфом и событием, которое прославит их в истории, Дюнкерк называла не только антигитлеровская коалиция, но и нацистский блок.

Гитлер лично описывал Дюнкерк как "величайшую из когда-либо одержанных Германией побед". В то же время The New York Times на своих страницах назвала Дюнкерк победой антигитлеровской коалиции. Это выходило за рамки примитивной пропаганды. И страны оси, и их противники искренне верили: эта эвакуация — самая большая их победа.

Война во Вьетнаме

Американское вмешательство в дела Вьетнама вылилось в эпохальную катастрофу. В результате погибло около 60 000 американцев и миллионы вьетнамцев. В Штатах это воспламенило контркультуру и проявления посттравматического синдрома, борьба с которым длилась десятилетиями. Даже сейчас, когда дружеские отношения США с Вьетнамом восстановлены, а титул "самой непопулярной войны" перешёл к Ираку, воспоминания о тех событиях вызывают у американцев неприятные ассоциации.

Как ни странно, вьетнамцы на этом периоде не сильно зацикливаются. Разрушительная "Американская война", как её называют в Ханое, была лишь одной из многих войн, которые Вьетнаму пришлось пережить в ХХ веке. Во время Второй мировой их захватила Япония. Почти сразу после ухода японцев пришлось сражаться с французами. Как только закончилась "Американская война", вьетнамцы вторглись в Камбоджу. В 1979-м они даже успели повоевать с Китаем. Среди всей этой бойни, то, что мы называем "войной во Вьетнаме", оказалось для вьетнамцев ещё одной главой в долгой саге конфликтов и кровопролитий.

Чемпионат мира по футболу 1966 года

Если отвлечься от военной тематики, стоит вспомнить о третьей самой известной схватке между Великобританией и Германией: чемпионате мира по футболу 1966 года. "Ступи ваша нога на британский берег, вы поймёте, о чём речь", — уверен Эм.

Матч, в котором Англия победила Западную Германию со счётом 4:2, уже стал для страны легендой. Каждые четыре года британское телевидение транслирует самые яркие эпизоды из этой игры. Песня Three Lions, написанная в 1996-м и посвящённая этой схватке, попадает в чарты каждый раз, когда Англия участвует в футбольном турнире. Этот матч — историческое событие, которое британцы ставят в один ряд с Дюнкерком и "Лондонским блицем".

Есть лишь одна проблема — немцы об этом матче уже забыли.

Пока британцы всё ещё празднуют победу 50-летней давности, немцы, их заклятые футбольные враги, даже не догадываются, что их страны соперничают. Немецкие футбольные фанаты традиционно ненавидят голландцев, а на англичан смотрят почти как на друзей. О финале 1966 года они забыли. Его затмила победа Западной Германии в Кубке мира в 1954-м. На сегодняшний день она считается моментом окончательного выхода Германии из-под чёрного облака нацизма.

День независимости Индии

Британцы считают независимость Индии успехом; Индия считает это началом катастрофы.

Когда пришло время отказаться от своих колоний, у старых европейских государств был выбор: уйти мирно или вступить в кровавую войну. Французы, как видно на примере Вьетнама, предпочли второе. Британцы, к их чести, выбрали первое. Отпуская Индию, Британская империя отделалась несколькими выстрелами и семью жертвами. По сравнению с мрачными отчётами других государств, деколонизацию Индии принято считать британским успехом.

"У некоторых индийских и пакистанских историков есть своё мнение на этот счёт", — предупреждает Эм. Восточные историки уверены: именно поспешное британское "прощание" стало причиной кровопролитных стычек и ужасов раздела территории Британской Индии на независимые государства.

Британцы предусмотрели новые границы, отделяющие индуистскую Индию от мусульманского Пакистана, но они не спешили обнародовать их вплоть до дня после приобретения независимости. Некоторые считают, что эта и подобные ошибки раздули пламя сектантского насилия, охватившее субконтинент. Раздел территорий был жестоким: 15 млн перемещённых, до 2 млн убитых, всплеск насилия, какого не будет замечено вплоть до событий в Руанде.

Геноцид армян

В 1915-м разваливающаяся Османская империя воспользовалась Первой мировой как предлогом для кампании по уничтожению — первой в ХХ столетии. Используя тактику, подобную нацистской, империя целенаправленно уничтожила 1,5 млн армян.

"Предсказуемо, что взгляды современных турецких историков на Геноцид армян отличаются от мнений их западных коллег, однако то, насколько они отличаются, для многих станет сюрпризом", — пишет Listverse. В 2014-м Байрактар Бора, турецкий журналист, в своей статье для Euronews подытожил турецкую позицию. Он заявил: хоть турки и признают крупномасштабную резню армян, они не считают, что армянам повезло меньше, чем самим туркам.

По словам журналиста, в период с 1864 по 1922 год было убито 4,5 миллиона мусульман Османской империи. Во время Первой мировой войны многие турки погибли, когда Россия отвоёвывала свои территории, еще пять миллионов стали беженцами. По турецкой версии, их кампания против армян была позорной, но её нужно рассматривать в контексте войны, когда многие стороны совершали постыдные действия, часто направленные против турок.

Оккупация Польши

"Британия и Франция думают, что они заступились за Польшу, но Польша считает, что они её предали", — уверен Эм.

2 сентября 1939 года Франция и Великобритания объявили войну Германии. У этих двух стран был договор с Польшей, территорию которой Гитлер оккупировал двумя днями ранее. Союзники, которые позволяли агрессору сжирать маленькие страны вроде Чехословакии, после вторжения в Польшу собрались с духом и выступили против Гитлера. Вспоминая об этом моменте, британцы и французы, вероятно, предполагают, что Польша была благодарна им за то, что они не остались в стороне.

"Они ошибаются", — разводит руками корреспондент Listverse. По его словам, многие поляки считают, что эти две страны их предали. Услышать такие рассуждения в Польше можно часто, в том числе и в таких авторитетных местах, как Музей восстания в Варшаве. Вместо того чтобы считать Францию и Великобританию верными друзьями, поляки скорее называют их хорошими знакомыми, которые были счастливы скромно стоять в стороне и создавать какие-то шумы. При этом оружия они не поставляли, на Германию не нападали, воспрепятствовать захвату Польши и уничтожению свыше 65 000 поляков (не говоря уже о миллионах, которые позже погибнут в период нацистской и советской оккупации) не пытались.

Конечно, это не единственная точка зрения: многие поляки считают британцев героями. "Однако разговор на эту тему всё ещё может вызвать досадное непонимание, даже среди друзей", — предупреждает Эм.

По материалам: Listverse

Перевод Анны Синящик