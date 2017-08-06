Две трети россиян считают, что в РФ экономический кризис, - опрос

Не видит кризиса в экономике каждый четвертый

Доля россиян, говорящих о том, что сейчас в России есть экономический кризис, сократилась до 65% против 75% в августе прошлого года.

Об сообщает фонд "Общественное мнение", на который ссылаются российские СМИ.

Говоря о том, что в чем именно этот кризис проявляется, респонденты указали на инфляцию, рост цен, тарифов (29%), снижение уровня жизни людей, их доходов, задержки, уменьшение выплат (26%), безработицу, сокращения на работе (12%), а также слабое развитие промышленности, сельского хозяйства, спад экономики в целом (5%).

Между тем не видит кризиса в экономике каждый четвертый (24% против 14% год назад) участник опроса, проведенного 29-30 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Среди тех, кто признает наличие кризисных явлений, 18% полагают, что через год экономический кризис в России будет сильнее, чем сейчас, 8% - что слабее, 2% - что он совсем закончится. О том, что ситуация в этом вопросе не изменится, сказали 28% респондентов.

Напомним, большинство россиян готовы забыть преступления Сталина, - опрос.