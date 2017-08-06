Принц Саудовской Аравии хотел убить другого принца

Попытка покушения на жизнь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда была совершена в Джедде.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на агентство FARS.

Покушение на наследника совершил один из саудовских принцев. Сам Мухаммед бен Салман не пострадал, а принц, который хотел убить его, уже арестован.

Как отмечает FARS, недавние амбициозные решения Мухаммеда бен Салмана, а также его попытки сместить конкурентов вызвали гнев и беспокойство среди саудовских принцев.

Местные СМИ сообщают, что король Саудовской Аравии Салман может уже в ближайшие пять месяцев отказаться от трона в пользу сына, которого он недавно официально сделал наследником. В ближайшее время он отправится в Марокко в отпуск, и в его отсутствие Мухаммед бен Салман будет исполнять обязанности короля, что станет для него своеобразной проверкой.

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В середине июня король Саудовской Аравии объявил своего 31-летнего сына кронпринцем. До этого первым в очереди на саудовский престол был племянник короля Мухаммед бен Найеф бен Абдул-Азиз, занимавший посты главы МВД и заместителя премьер-министра.

Ранее СМИ сообщали, что король уже записал обращение, в котором объявляет о передаче власти сыну.

Между тем Мухаммед бен Найеф все еще остается под домашним арестом. После того, как он перестал быть кронпринцем, ему не разрешается никуда выходить и принимать звонки, так как саудовские власти хотят свести к минимуму сплетни вокруг смещения бывшего наследника. По некоторым данным, одной из причин того, что он лишился права на трон, стало его пристрастие к болеутоляющим, в частности, морфию.

Напомним, в Саудовской Аравии выпороли принца.