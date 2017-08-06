Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Принц Саудовской Аравии хотел убить другого принца

Принц Саудовской Аравии хотел убить другого принца

Принц Саудовской Аравии хотел убить другого принца
Мухаммед бен Салман Фото: epa/vostock-photo

Наследник трона не пострадал

06.08.17 558
100

Попытка покушения на жизнь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда была совершена в Джедде.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на агентство FARS.

Покушение на наследника совершил один из саудовских принцев. Сам Мухаммед бен Салман не пострадал, а принц, который хотел убить его, уже арестован.

Как отмечает FARS, недавние амбициозные решения Мухаммеда бен Салмана, а также его попытки сместить конкурентов вызвали гнев и беспокойство среди саудовских принцев.

Местные СМИ сообщают, что король Саудовской Аравии Салман может уже в ближайшие пять месяцев отказаться от трона в пользу сына, которого он недавно официально сделал наследником. В ближайшее время он отправится в Марокко в отпуск, и в его отсутствие Мухаммед бен Салман будет исполнять обязанности короля, что станет для него своеобразной проверкой.

В середине июня король Саудовской Аравии объявил своего 31-летнего сына кронпринцем. До этого первым в очереди на саудовский престол был племянник короля Мухаммед бен Найеф бен Абдул-Азиз, занимавший посты главы МВД и заместителя премьер-министра.

Ранее СМИ сообщали, что король уже записал обращение, в котором объявляет о передаче власти сыну.

Между тем Мухаммед бен Найеф все еще остается под домашним арестом. После того, как он перестал быть кронпринцем, ему не разрешается никуда выходить и принимать звонки, так как саудовские власти хотят свести к минимуму сплетни вокруг смещения бывшего наследника. По некоторым данным, одной из причин того, что он лишился права на трон, стало его пристрастие к болеутоляющим, в частности, морфию.

Напомним, в Саудовской Аравии выпороли принца.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Принц Эдинбургский сегодня последний раз покажется публикеКороль Саудовской Аравии приказал арестовать принцаАрабские страны решили продолжать блокаду Катара

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8041
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 7721
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 2467
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 1938
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 5438
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 5940
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1444
  1. Опубликован рейтинг доходности украинских банков 7525 / 8458
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 5362 / 7721
  3. Суд обязал ГПУ возобновить следствие в отношении Гонтаревой 2555 / 2879
  4. Повернуть время вспять.13 способов выглядеть моложе 2412 / 2717
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы 2166 / 2517
  6. Кинга и зрелищ. Кому понравится фильм "Тёмная башня" 1714 / 1835
  7. Теленок, как две капли воды похожий на лидера Kiss, родился в Техасе 1675 / 1920
  1. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 48 / 7721
  2. Опубликован рейтинг доходности украинских банков 20 / 8458
  3. Суд обязал ГПУ возобновить следствие в отношении Гонтаревой 18 / 2879
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы 13 / 2517
  5. Своя колокольня. 10 исторических событий, которые страны-союзники интерпретируют по-своему 10 / 1847
  6. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 9 / 8041
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 7 / 35426
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.